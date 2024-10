Laetitia Casta manda Roma in tilt: gonna cortissima, "tsunami" sul red carpet | Guarda (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si alza il sipario sulla diciannovesima Festa del Cinema di Roma all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, da ieri al 27 ottobre. La kermesse, che toccherà anche diversi luoghi della Capitale, si è aperta alle 18 di oggi, con la cerimonia di inaugurazione condotta dall'attore Lino Guanciale e le due giurie composte da Pablo Trapero, Francesca Calvelli, Laetitia Casta, Gail Egan e Dennis Lehane (Concorso Progressive Cinema) e Francesca Comencini e Kaili Peng (Miglior Opera Prima). Si parte con la presentazione e proiezione della pellicola, firmata da Andrea Segre, Berlinguer. La grande ambizione con protagonista Elio Germano. Liberoquotidiano.it - Laetitia Casta manda Roma in tilt: gonna cortissima, "tsunami" sul red carpet | Guarda Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si alza il sipario sulla diciannovesima Festa del Cinema diall'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, da ieri al 27 ottobre. La kermesse, che toccherà anche diversi luoghi della Capitale, si è aperta alle 18 di oggi, con la cerimonia di inaugurazione condotta dall'attore Lino Guanciale e le due giurie composte da Pablo Trapero, Francesca Calvelli,, Gail Egan e Dennis Lehane (Concorso Progressive Cinema) e Francesca Comencini e Kaili Peng (Miglior Opera Prima). Si parte con la presentazione e proiezione della pellicola, firmata da Andrea Segre, Berlinguer. La grande ambizione con protagonista Elio Germano.

