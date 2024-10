L’addio a Ester Raimondi: “Niente denunce e guerre, lei è amore puro” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Mozzanica (Bergamo) – “Non intendiamo denunciare e fare guerre, perché Ester è amore. amore puro che solo un’anima bella come la sua può trasmettere. E nell’amore dobbiamo trovare la forza per continuare a vivere”. Il messaggio, letto da don Bruno Galetti, parroco di Mozzanica, va diritto al cuore. Racchiudono il pensiero che papà Giacomo, mamma Silvana e il fratello hanno pensato per la loro Ester, la 15enne morta domenica mattina al Papa Giovanni XXIII di Bergamo per una «malattia fulminante», come l’ha definita il parroco durante l’omelia. Potrebbe essere stata una forma asintomatica di morbo di Crohn a uccidere la ragazzina, dimessa due giorni prima dal Pronto soccorso di Treviglio con una diagnosi di influenza e la prescrizione di assumere sali minerali. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Ilgiorno.it - L’addio a Ester Raimondi: “Niente denunce e guerre, lei è amore puro” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Mozzanica (Bergamo) – “Non intendiamo denunciare e fare, perchéche solo un’anima bella come la sua può trasmettere. E nell’dobbiamo trovare la forza per continuare a vivere”. Il messaggio, letto da don Bruno Galetti, parroco di Mozzanica, va diritto al cuore. Racchiudono il pensiero che papà Giacomo, mamma Silvana e il fratello hanno pensato per la loro, la 15enne morta domenica mattina al Papa Giovanni XXIII di Bergamo per una «malattia fulminante», come l’ha definita il parroco durante l’omelia. Potrebbe essere stata una forma asintomatica di morbo di Crohn a uccidere la ragazzina, dimessa due giorni prima dal Pronto soccorso di Treviglio con una diagnosi di influenza e la prescrizione di assumere sali minerali. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti.

L’addio a Ester - il messaggio della famiglia : «Nell’amore troveremo la ragione per cui vivere» - In moltissimi si sono ritrovati a Mozzanica per stringersi al dolore della famiglia della 15enne morta improvvisamente domenica 13 ottobre. Lo striscione degli amici: il sorriso dei tuoi occhi brillerà per sempre nei nostri. . IL FUNERALE. Saracinesche abbassate in segno di lutto nella mattinata di giovedì 17 ottobre. (Ecodibergamo.it)

L’addio a Ester : “Niente denunce e guerre - perché nostra figlia è amore” - Non intendiamo denunciare e fare guerre, perché Ester e è amore. Ester è amore puro, che solo un’anima bella come la sua può trasmettere. Non possono lasciare indifferenti le parole che papà Giacomo, mamma Silvana e il fratello Davide hanno chiesto a don Bruno Galetti di leggere in chiesa a Mozzanica nel giorno dell’addio a Ester Raimondi, la 15enne morta domenica mattina all’ospedale Papa ... (Bergamonews.it)

