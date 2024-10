La zucca più grande del mondo si chiama Rudy e pesa 1120 chili (Di giovedì 17 ottobre 2024) zucca, zucca delle mia brame Non è esattamente a una zucca che si rivolge la strega in Biancaneve ma zucche e streghe sono protagoniste della notte du Halloween. Negli Stati Uniti le zucche sono anche le protagoniste di una gara dove vince quella che pesa di più. Il campionato è l’Half Moon Bay World Championship Pumpkin Weigh-off e a vincerlo è stata la zucca di Travis Gienger che ha pure un nome, si chiama Rudy. Il peso? 2.471 libbre, oltre 1120 chili. Gienger ha portato la zucca dal Minnesota, dove vive, alla California dove si svolge la competizione. Ilfattoquotidiano.it - La zucca più grande del mondo si chiama Rudy e pesa 1120 chili Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)delle mia brame Non è esattamente a unache si rivolge la strega in Biancaneve ma zucche e streghe sono protagoniste della notte du Halloween. Negli Stati Uniti le zucche sono anche le protagoniste di una gara dove vince quella chedi più. Il campionato è l’Half Moon Bay World Championship Pumpkin Weigh-off e a vincerlo è stata ladi Travis Gienger che ha pure un nome, si. Il peso? 2.471 libbre, oltre. Gienger ha portato ladal Minnesota, dove vive, alla California dove si svolge la competizione.

