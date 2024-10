La sosta restituisce abbondanza: la Salernitana è pronta per sfidare lo Spezia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ci saranno Iervolino, i tifosi delle grandi occasioni e anche (e soprattutto) abbondanza. La seconda sosta del campionato, complici gli impegni delle Nazionali, ha restituito in alcuni casi un po' di stanchezza - Hrustic si aggrega oggi, reduce dalla trasferta in Giappone con la sua Australia - Salernotoday.it - La sosta restituisce abbondanza: la Salernitana è pronta per sfidare lo Spezia Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ci saranno Iervolino, i tifosi delle grandi occasioni e anche (e soprattutto). La secondadel campionato, complici gli impegni delle Nazionali, ha restituito in alcuni casi un po' di stanchezza - Hrustic si aggrega oggi, reduce dalla trasferta in Giappone con la sua Australia -

