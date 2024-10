Gaeta.it - La prima giornata di StatisticAll a Treviso: politiche di coesione e sfide per l’Europa

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il festival della statistica e della demografia,, ha preso il via acon una serie di panel che hanno affrontato temi cruciali per il futuro del. Tra questi, il dibattito intitolato "Dialoghi, autonomie e territori: come costruire un'Europa più giusta" ha messo in luce l'importanza delleeuropee di. Queste, promosse sotto il principio che "nessuno resti indietro", rappresentano un'iniziativa unica per promuovere la giustizia sociale, affrontare le disparità economiche e territoriali, e garantire che anche le regioni più svantaggiate possano beneficiare dello sviluppo. Tuttavia, la recente legislazione in merito all'autonomia differenziata solleva nuove questioni sulla programmazione e sull'attuazione di tali