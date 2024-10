La Nasa veste Prada: le nuove tute e la prima donna sulla luna per la missione Artemis III (Di giovedì 17 ottobre 2024) La moda e l’esplorazione spaziale si incontrano in un sodalizio straordinario. Per la missione Artemis III, che riporterà l’uomo sulla luna e vedrà la prima donna camminare sul suolo lunare, la Nasa ha scelto di collaborare con un brand iconico: Prada. Questa partnership unica tra Nasa e Prada segna una svolta sia nel mondo del lusso che in quello scientifico, unendo innovazione, stile e funzionalità in un contesto mai visto prima. La Nasa veste Prada: un incontro tra innovazione e stile La collaborazione tra Nasa e Prada rappresenta una fusione tra due mondi apparentemente distanti: quello dell’alta moda e quello della tecnologia spaziale. In occasione del Congresso Astronautico Internazionale di Milano, è stata presentata la nuova tuta spaziale firmata Prada che sarà indossata durante la missione Artemis III, prevista per il 2026. Dilei.it - La Nasa veste Prada: le nuove tute e la prima donna sulla luna per la missione Artemis III Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La moda e l’esplorazione spaziale si incontrano in un sodalizio straordinario. Per laIII, che riporterà l’uomoe vedrà lacamminare sul suolore, laha scelto di collaborare con un brand iconico:. Questa partnership unica trasegna una svolta sia nel mondo del lusso che in quello scientifico, unendo innovazione, stile e funzionalità in un contesto mai visto. La: un incontro tra innovazione e stile La collaborazione trarappresenta una fusione tra due mondi apparentemente distanti: quello dell’alta moda e quello della tecnologia spaziale. In occasione del Congresso Astronautico Internazionale di Milano, è stata presentata la nuova tuta spaziale firmatache sarà indossata durante laIII, prevista per il 2026.

