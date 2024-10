Dilei.it - Iva Zanicchi ricorda Fausto: “Trovo i suoi vestiti e mi soffoca il dolore”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Iva, la celebre cantante e icona della musica italiana, continua a far parlare di sé non solo per la sua incredibile carriera artistica, ma anche per la forza con cui affronta ildella perdita. Il 2024 ha portato con sé un vuoto incolmabile nella sua vita: la scomparsa del compagnoPinna, avvenuta l’8 agosto. Unche Ivacondivide con ifan, mostrando un lato di sé che raramente emerge sotto i riflettori. “e miil”, ha rivelato la cantante in un’intervista recente, spiegando come ogni giorno sia un nuovo scontro con l’assenza dell’uomo che ha amato per oltre 40 anni. L’amore senza fine tra IvaPinna IvaPinna hanno vissuto insieme per più di quattro decenni, legati da un amore profondo che ha resistito al tempo e alle difficoltà della vita.