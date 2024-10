Inter, per Zielinski elongazione ai flessori della coscia destra (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’Inter ha comunicato l’esito degli esami a cui si è sottoposto Piotr Zielinski questa mattina presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano . Il centrocampista polacco, che aveva accusato un fastidio in una partita giocata con la propria nazionale in Nations League, ha rimediato un’elongazione ai flessori della coscia destra. Per quanto riguarda i tempi di recupero, i nerazzurri fanno sapere che “il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno”. Inter, per Zielinski elongazione ai flessori della coscia destra SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’ha comunicato l’esito degli esami a cui si è sottoposto Piotrquesta mattina presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano . Il centrocampista polacco, che aveva accusato un fastidio in una partita giocata con la propria nazionale in Nations League, ha rimediato un’ai. Per quanto riguarda i tempi di recupero, i nerazzurri fanno sapere che “il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno”., peraiSportFace.

Zielinski - Inter in attesa : Young Boys e una data auspicata - Zielinski e il recupero: non tanto la Roma, ma un altro obiettivo con l’Inter UNA DATA – Ora è opportuno far partire l’analisi dalla strategia finora adottato dal tecnico nerazzurro Simone Inzaghi tra Serie A e Champions League. In tal senso, Zielinski ha disputato dal primo minuto le due gare contro il Manchester City e la Stella Rossa, disimpegnandosi ottimamente in entrambe le occasioni. (Inter-news.it)

Zielinski - infortunio da valutare : un precedente allerta l’Inter – CdS - L’Inter procede con cautela, nonostante ormai il peggio sia passato per il canadese. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Zielinski, infortunio da valutare: un precedente allerta l’Inter – CdS) © Inter-News. (Inter-news.it)

Inter - stop Zielinski : problema in Nazionale - (Adnkronos) – Anche l’Inter deve fare i conti con un infortunio in Nazionale. it per Adnkronos The post Inter, stop Zielinski: problema in Nazionale appeared first on seriea24. L’ex Napoli sarà valutato al rientro in Italia e rischia il forfait in vista di Roma-Inter. Ad aggiungere ulteriore dettagli sulle condizioni di Piotr Zielinski, ci sono anche le parole del commissario tecnico ... (Seriea24.it)