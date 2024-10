Infortuni, Inail: in aumento per gli studenti. Calderone: “La prevenzione parte dall’insegnamento a scuola” (Di giovedì 17 ottobre 2024) E' stata presentata il 14 ottobre alla Camera la Relazione annuale Inail: nel 2023 gli Infortuni denunciati all’Inail sono stati oltre 590mila (-16,1% rispetto ai circa 704mila del 2022), di cui 1.147 con esito mortale (-9,5% rispetto ai 1.268 del 2022). Il 16,3% degli Infortuni si concentra nel conto Stato, circa sette Infortuni su dieci riguardano gli studenti delle scuole pubbliche statali. L'articolo Infortuni, Inail: in aumento per gli studenti. Calderone: “La prevenzione parte dall’insegnamento a scuola” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) E' stata presentata il 14 ottobre alla Camera la Relazione annuale: nel 2023 glidenunciati all’sono stati oltre 590mila (-16,1% rispetto ai circa 704mila del 2022), di cui 1.147 con esito mortale (-9,5% rispetto ai 1.268 del 2022). Il 16,3% deglisi concentra nel conto Stato, circa settesu dieci riguardano glidelle scuole pubbliche statali. L'articolo: inper gli: “La” .

