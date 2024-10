Inchiesta ultrà, Calhanoglu ammette di avere conosciuto il capo Ferdico (Di giovedì 17 ottobre 2024) Hakan Calhanoglu, sentito dalla polizia della squadra mobile di Milano, ha ammesso di «aver conosciuto» il capo ultrà interista Marco Ferdico Pianetamilan.it - Inchiesta ultrà, Calhanoglu ammette di avere conosciuto il capo Ferdico Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Hakan, sentito dalla polizia della squadra mobile di Milano, ha ammesso di «aver» ilinterista Marco

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calhanoglu depone sul caso ultras : «Visti Ferdico e Bellocco!» - Il centrocampista dell’Inter chiarisce sugli ex capi della Curva nord nerazzurra, Marco Ferdico e Antonio Bellocco. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Calhanoglu è stato sentito dalla polizia in merito al caso ultras come testimone dei fatti. Il turco, dopo Simone Inzaghi, Javier Zanetti e Davide Calabria, ha effettuato la sua deposizione come persona informata dei fatti. (Inter-news.it)

Inchiesta sugli ultrà di San Siro - Calhanoglu : “Ho incontrato Ferdico e Bellocco - anche se l’Inter non voleva” - Milano, 17 ottobre 2024 – Ha ammesso di aver incontrato Marco Ferdico e Antonio Bellocco, i capi ultrà della Curva Nord, nonostante la società gli avesse detto di non avere contatti con loro. Calha uno di noi") per il terremoto in Turchia nel febbraio 2023. Il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu è stato sentito oggi come testimone dagli investigatori della Squadra mobile di Milano ... (Ilgiorno.it)

Inter - Calhanoglu sentito in questura : "Vedevo gli ultras - la società mi disse di non farlo. Mai ricevuto pressioni" - Proseguono gli interrogatori in Questura nell`ambito dell`inchiesta `Doppia Curva` coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano e dalla... (Calciomercato.com)