Inchiesta curve: ultras Milan vicini a Lucci volevano sparare a ex capo Sandokan (Di giovedì 17 ottobre 2024) Procede l'Inchiesta sulle curve di Inter e Milan e per quanto riguarda i rossoneri i pm hanno avanzato ulteriori ipotesi. Tra queste, come l'Ansa apprende dagli atti, anche il fatto che un gruppo di ultras della Curva Sud vicini al capo Luca Lucci avrebbe anche cercato di sparare all'ex storico leader della tifoseria organizzata rossonera, Giancarlo Lombardi, meglio conosciuto come Sandokan. Come riporta l'Ansa, Lombardi, "acerrimo rivale di Luca Lucci per la gestione della Curva Sud" – così si evince dal decreto di fermo emesso oggi – sarebbe stato vittima, nella notte tra l'11 e il 12 gennaio scorso, di una "azione punitiva", richiesta da Luca Lucci, e portata avanti in una discoteca Milanese dal fratello Francesco e altri ultrà, tra cui Cataldo, che è l'uomo – vicino a Lucci – arrestato quest'oggi per un tentato omicidio del 2019.

Inchiesta Curve Milano - Davide Calabria sentito in Procura : rapporti con gli ultras? Ecco il motivo - . Inchiesta Curve, Davide Calabria interrogato: dialoghi con gli ultras per il bene del Milan! View this post on Instagram A post shared by dailymilan. Inchiesta Curve Milano, il capitano rossonero Davide Calabria sentito in Procura: ha parlato del rapporto con gli ultras. (Dailymilan.it)

Inchiesta curve : alcuni ultras Milan pronti a farsi interrogare dal gip - Alcuni ultras del Milan, arrestati undici giorni fa a Milano nell’ambito dell’inchiesta sui rapporti tra le curve delle due società meneghine e la criminalità organizzata, sarebbero pronti a farsi interrogare dal gip. The post Inchiesta curve: alcuni ultras Milan pronti a farsi interrogare dal gip appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Inchiesta curve - interrogato Simone Inzaghi : “Mai minacce o intimidazioni dagli ultras” - poi ti faccio sapere qualcosa. In queste interlocuzioni, però, in cui si è trattato anche il tema delle richieste riguardanti l’aumento della dotazione di biglietti per la finale di Champions League contro il Manchester City, il tecnico campione d’Italia ha detto di non essersi mai sentito minacciato o intimidito. (Ilgiorno.it)