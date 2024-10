«Il primo ponte sul Vingone è stato demolito: adesso l’assessore Casi trovi una soluzione per tutti i residenti» (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arezzo, 17 ototbre 2024 – «Il primo ponte sul Vingone è stato demolito: adesso l’assessore Casi trovi una soluzione per tutti i residenti». A parlare è Giovanni Donati Consigliere Comunale PD. «E’ stato demolito il primo ponte sul torrente Vingone in località Bagnoro, andando di fatto a tagliare in due il paese, in particolar modo per gli abitanti di Montoncello e Val di Colle. Nei giorni scorsi all’intersezione con la strada comunale di Gragnone era stato posizionato il cartello di strada senza uscita e questo faceva intendere che a breve ci sarebbe stato l’intervento di demolizione, ma quando si vedono realmente le ruspe in azione tutto cambia. Da oggi gli abitanti di questa zona, circa 50 abitazioni, dovranno cambiare radicalmente le loro abitudini e certamente anche le attività commerciali, che fino ad oggi si trovavano a poco più di 5 minuti a piedi, ne risentiranno. Lanazione.it - «Il primo ponte sul Vingone è stato demolito: adesso l’assessore Casi trovi una soluzione per tutti i residenti» Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arezzo, 17 ototbre 2024 – «Ilsulunaper». A parlare è Giovanni Donati Consigliere Comunale PD. «E’ilsul torrentein località Bagnoro, andando di fatto a tagliare in due il paese, in particolar modo per gli abitanti di Montoncello e Val di Colle. Nei giorni scorsi all’intersezione con la strada comunale di Gragnone eraposizionato il cartello di strada senza uscita e questo faceva intendere che a breve ci sarebbel’intervento di demolizione, ma quando si vedono realmente le ruspe in azione tutto cambia. Da oggi gli abitanti di questa zona, circa 50 abitazioni, dovranno cambiare radicalmente le loro abitudini e certamente anche le attività commerciali, che fino ad oggi si trovavano a poco più di 5 minuti a piedi, ne risentiranno.

Il primo ponte sul Vingone è stato demolito - Donati (Pd) : "Adesso l’assessore Casi trovi una soluzione per i residenti" - "Questa mattina è stato demolito il primo ponte sul torrente Vingone in località Bagnoro, andando di fatto a tagliare in due il paese, in particolar modo per gli abitanti di Montoncello e Val di Colle". Così Giovanni Donati, consigliere comunale Pd, interviene sui lavori in corso nella località... (Arezzonotizie.it)

