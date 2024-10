Il documentario che racconta il legame tra un figlio e il suo padre scomparso in mare (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La vita può prendere direzioni inaspettate, e questo è il tema centrale del documentario “No more trouble – Cosa rimane di una tempesta”, diretto da Tommaso Romanelli. Questo lavoro non è solo un tributo a un padre scomparso, ma un’indagine profonda su un legame interrotto, ricco di esperienze umane e professionali. Il film esamina la tragedia della morte di Andrea Romanelli, ingegnere e velista, scomparso nel 1998, ma è anche un viaggio di scoperta per un figlio che ha perso il genitore a una giovane età. La tempesta del 1998: un viaggio tragico Nel corso di una burrascosa traversata atlantica, Andrea Romanelli e il suo equipaggio, che includeva Giovanni Soldini, Bruno Laurent, Andrea Tarlarini e Guido Broggi, si trovarono a fronteggiare una tempesta che segnò il destino di tutti loro. Gaeta.it - Il documentario che racconta il legame tra un figlio e il suo padre scomparso in mare Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La vita può prendere direzioni inaspettate, e questo è il tema centrale del“No more trouble – Cosa rimane di una tempesta”, diretto da Tommaso Romanelli. Questo lavoro non è solo un tributo a un, ma un’indagine profonda su uninterrotto, ricco di esperienze umane e professionali. Il film esamina la tragedia della morte di Andrea Romanelli, ingegnere e velista,nel 1998, ma è anche un viaggio di scoperta per unche ha perso il genitore a una giovane età. La tempesta del 1998: un viaggio tragico Nel corso di una burrascosa traversata atlantica, Andrea Romanelli e il suo equipaggio, che includeva Giovanni Soldini, Bruno Laurent, Andrea Tarlarini e Guido Broggi, si trovarono a fronteggiare una tempesta che segnò il destino di tutti loro.

Romanelli, il viaggio per scoprire mio padre, scomparso in mare - E' uno dei tratti con i quali Giovanni Soldini, ricorda l'amico Andrea Romanelli, ingegnere, progettista navale e velista, scomparso in mare nel 1998 nel corso di una tempesta, mentre insieme (con ... (ansa.it)

Mio padre perduto in mare: il dramma dei Romanelli nel film sulla tragedia del ‘98 - L’opera prima di Tommaso, figlio di Andrea, il velista di Soldini inghiottito dall’oceano durante la traversata nel ’98. Il tabù dell’incontro col capo spedizione, la scoperta delle immagini degli ult ... (editorialedomani.it)

No more trouble – Cosa rimane di una tempesta, Tommaso Romanelli viaggia in ricordo del padre - La storia vera di Andrea Romanelli, ingegnere aeronautico, progettista navale e velista, scomparso in mare più di 25 anni fa diventa ... (ciakmagazine.it)