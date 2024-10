Il deputato Francesco Maria Rubano (Fi) in visita al comando provinciale della Guardia di Finanza (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoFrancesco Maria Rubano deputato Forza Italia ha reso visita stamani al comando provinciale della Guardia di Finanza di Benevento. L’incontro rientra nell’ambito di un percorso che porterà il parlamentare, che è componente della Commissione ecomafie, anche presso gli altri Comandi delle Forze dell’Ordine della Provincia. Il deputato Rubano, ricevuto dal Colonello Michelantonio Sportelli, ha voluto rappresentare all’ufficiale e agli uomini e alle donne delle Fiamme Gialle le esigenze avvertite dai cittadini e ad ascoltare le considerazioni degli operatori. Il parlamentare ha sottolineato: “È un corpo importante che tutela il nostro territorio. È mio dovere essere qui. È un impegno quotidiano per dare una lettura sulle criticità e recepire le istanze”. Anteprima24.it - Il deputato Francesco Maria Rubano (Fi) in visita al comando provinciale della Guardia di Finanza Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoForza Italia ha resostamani aldidi Benevento. L’incontro rientra nell’ambito di un percorso che porterà il parlamentare, che è componenteCommissione ecomafie, anche presso gli altri Comandi delle Forze dell’OrdineProvincia. Il, ricevuto dal Colonello Michelantonio Sportelli, ha voluto rappresentare all’ufficiale e agli uomini e alle donne delle Fiamme Gialle le esigenze avvertite dai cittadini e ad ascoltare le considerazioni degli operatori. Il parlamentare ha sottolineato: “È un corpo importante che tutela il nostro territorio. È mio dovere essere qui. È un impegno quotidiano per dare una lettura sulle criticità e recepire le istanze”.

