I monzesi che hanno preparato la pizza ai potenti del mondo riuniti al G7 (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'hanno chiamata pizza G7 e non poteva essere altrimenti. Una pizza in omaggio del grande evento mondiale che si è svolto in Italia dedicato alla disabilità e all'inclusione. E loro, espressione di riscatto sociale e professionale, hanno voluto dimostrare con quello che sanno fare che cosa

I pizzaioli illuminati che hanno portato alla ribalta province dimenticate della Campania - Poggiomarino è nell’area vesuviana, qui c’è un altro folle appassionato, giovane, Raffaele Boccia, sostenitore instancabile della perseveranza e della ricerca. E allo stesso tempo hanno attivato circoli virtuosi grazie una rete commerciale fatta di piccoli agricoltori e artigiani locali con cui riforniscono le loro insegne. (Gamberorosso.it)

I due giovani pizzaioli che hanno riportato in auge la più tradizionale pizza napoletana - C'è una buona selezione di birre, alcune artigianali, e una carta dei vini semplice, quasi tutti campani, dal buon rapporto qualità prezzo. Bro - p. Una pizzeria popolare. Viene esposto soltanto sette giorni all’anno nel periodo natalizio. Cottura a legna, ovviamente. Il nome del locale sta per fratelli (o fratello): ‘o frà oppure ‘e frà, come più o meno si pronuncia nello slang dialettale ... (Gamberorosso.it)

La pizza a taglio e il pane di Francesco Arena - ecco le ricette che hanno conquistato il Gambero Rosso - Francesco Arena conferma le due rotelle nella Guida Pizzerie d’Italia 2025 di Gambero Rosso, che è stata presentata il 25 settembre scorso alla Mostra d’Oltremare di Napoli. In crescita il punteggio in guida che premia il panificio con un punteggio di 86/100 e registra un apprezzamento sempre... (Messinatoday.it)