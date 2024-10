I borghi fantasma da visitare in Toscana (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ecco sette luoghi abbandonati e desolati, silenziosi e affascinanti che sembrano usciti da un libro di fiabe Lanazione.it - I borghi fantasma da visitare in Toscana Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ecco sette luoghi abbandonati e desolati, silenziosi e affascinanti che sembrano usciti da un libro di fiabe

Villa Saletta - Il borgo fantasma di Villa Saletta è un piccolo borgo affascinante, frazione del comune di Palaia in provincia di Pisa. Si trova poco più di 10 minuti da Toiano, da qui si gode un bel panorama sulla V ... (lanazione.it)

I borghi fantasma da visitare in Toscana - Firenze, 17 ottobre 2024 - Si avvicina Halloween, e se dolcetto e scherzetto non vi fa abbastanza paura, ecco un viaggio affascinante, silenzioso e anche un po' spettrale per i cosiddetti borghi fanta ... (lanazione.it)

