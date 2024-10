Giorgia Meloni visita il Libano: un incontro cruciale nei giorni tesi di conflitto (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Giorgia Meloni, presidente del Consiglio italiano, si appresta a compiere una visita significativa in Libano, un evento atteso sia dalla leadership libanese che dai media internazionali. Questo incontro, programmato per venerdì pomeriggio, segna la prima visita di alto livello in Libano dall’intensificarsi delle tensioni tra Israele e Hezbollah. La missione di Meloni non è solo un gesto diplomatico, ma un’importante occasione di dialogo in un contesto geopolitico in evoluzione, mentre il Libano affronta una crisi interna e le ripercussioni del conflitto. Meloni in Libano: incontri e obiettivi diplomatici Durante la sua visita, Giorgia Meloni incontrerà diverse figure di spicco della politica libanese, tra cui il presidente del Parlamento Nabih Berri e il primo ministro Najib Mikati. Gaeta.it - Giorgia Meloni visita il Libano: un incontro cruciale nei giorni tesi di conflitto Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, presidente del Consiglio italiano, si appresta a compiere unasignificativa in, un evento atteso sia dalla leadership libanese che dai media internazionali. Questo, programmato per venerdì pomeriggio, segna la primadi alto livello indall’intensificarsi delle tensioni tra Israele e Hezbollah. La missione dinon è solo un gesto diplomatico, ma un’importante occasione di dialogo in un contesto geopolitico in evoluzione, mentre ilaffronta una crisi interna e le ripercussioni delin: incontri e obiettivi diplomatici Durante la suaincontrerà diverse figure di spicco della politica libanese, tra cui il presidente del Parlamento Nabih Berri e il primo ministro Najib Mikati.

"Non ci sono le condizioni di sicurezza". Salta la visita di Meloni all'Unifil - Giorgia Meloni non andrà in visita al contingente italiano Unifil. Il ministro della Difesa spiega: "Troppo pericoloso. Non sono possibili spostamenti in elicottero". Il premier si recherà comunque a Beirut. (Ilgiornale.it)

Crosetto - troppi rischi per visita Meloni a militari Unifil - "Non penso sia possibile" una visita della premier Giorgia Meloni, attesa venerdì in Giordania ed in Libano, al contingente italiano di Unifil: "le condizioni di sicurezza non lo consentiranno, sarebbe troppo pericoloso per lei perché non sono possibili spostamenti in elicottero, ma soltanto su strada e su strada ormai quella è una parte del Libano che è sotto il controllo di nessuno, per cui ... (Quotidiano.net)

Medio Oriente - venerdì 18 ottobre la visita di Meloni in Giordania e Libano - Alle ore 16. . ROMA – Venerdì 18 ottobre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni volerà in Giordania e Libano per una serie di incontri. Alle ore 12, ad Aqaba, in Giordania, la premier incontrerà a Palazzo reale il di Giordania, Abdallah II. 30 Meloni sarà invece a Beirut, in Libano, dove al Palazzo del Governo, Grand Sérail, incontrerà il primo ministro libanese, Najib Mikati. (Lopinionista.it)