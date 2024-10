Ilfattoquotidiano.it - “GialappaShow è alla quarta edizione quasi come Beautiful, finirà che ci sposeremo fra di noi. Pausini? Non voleva più andarsene”: il ritorno di Mago Forest

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tutto pronto per il via dellastagione di “”, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, in onda su TV8, dal 21 ottobre, per otto puntate, ogni lunedì alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su Now.è ancora una volta il capitano della squadra e al suo fianco per la prima puntata ci sarà Laura: “Siamoche cifra di noi. L’intervento con Laural’abbiamo già registrato. È stata disponibilissima, non se nepiù andare”. Due new entry nel cast: Herbert Ballerina e Giovanni Vernia che vestirà i panni di Jannik Sinner e Fabrizio Corona.