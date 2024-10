Davidemaggio.it - GialappaShow: arrivano le imitazioni di De Martino, Sinner e Angela dei Ricchi e Poveri

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ci sono Stefano De, Bruno Vespa e persino Jannik. Non è un grande varietà del sabato sera bensìe i personaggi citati, come avrete capito, saranno oggetto diparticolarmente attese. Il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, torna su TV8, dal 21 ottobre, per otto puntate, ogni lunedì alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Alla guida del programma il Mago Forest che, nella prima puntata, avrà al suo fianco Laura Pausini (no, non è un’imitazione!). La cantante si cimenterà in un duetto con Annalaisa e non solo. In questa nuova edizione, due new entry: Herbert Ballerina, e Giovanni Vernia che vestirà i panni di Jannike Fabrizio Corona. Confermato il cast comico che però darà vita a nuovi personaggi.