Sport.quotidiano.net - Forlì stende Pesaro e si rialza subito. Sprint Gaspardo, Parravicini chiude i conti

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Unieuro7150 UNIEURO: Dawson ne,18 (2/6, 4/10), Cinciarini 8 (1/5, 2/7), Tavernelli 6 (1/4, 1/2),12 (3/6, 2/5), Pascolo 6 (3/6), Magro 7 (2/3), Del Chiaro 4 (2/4), Pollone 3 (1/3 da 3), Pinza, Errede, Harper 7 (1/7, 1/6). All.: Martino. CARPEGNA PROSCIUTTO: Reginato ne, Maretto 4 (1/2), Parrillo 3 (1/2 da 3), Imbrò (0/1, 0/3), De Laurentiis 5 (1/1 da 3), King 12 (2/12, 2/5), Bucarelli 2 (0/2, 0/4), Lombardi 2 (0/2, 0/2), Zanotti (0/4, 0/1), Ahmad 22 (6/10, 1/3). All.: Baioni. Arbitri: Pellicani, Almerigogna, Bonotto. Parziali: 18-9, 38-24, 49-38. Note – T2:15/41 (37%),9/33 (27%); T3:11/33 (33%),5/21 (24%); TL:8/11 (73%),17/24 (71%). Rimbalzi:46 (12 offensivi),45 (9 off.). Usciti per falli: Maretto. Spettatori: 2.923. La Pallacanestro 2.