Fitto in Ue Tajani | I socialdemocratici lo votino o perderanno il Ppe Orban | E’ l’uomo giusto

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Raffaeleè il nome che riesce ad unire i popolari e la destra europea per la nomina in commissione e vicepresidenza esecutiva della Ue. Antoniovicepresidente del Ppe ha dato un aut aut al gruppo di S&D: “I Socialisti, se non vogliono sostenereil consenso del Ppe. Noi vogliamo garantire la stabilità delle istituzioni”. Viktor, primo ministro ungherese e presidente del Consiglio europeo, ha chiarito la sua posizione favorevole per la nomina di: “Grande sostegno ain Ue dal Ppe” “C’è grande sostegno da parte del Ppe per la vice presidente esecutiva di Raffaele”, ha spiegato Antonio: “E’ stato ribadito anche nel corso del vertice dei Popolari, sono molto soddisfatto di questa scelta di sostenerlo con grande determinazione”, ha concluso il ministro degli esteri italiano.