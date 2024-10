Ilrestodelcarlino.it - Femminicidio di Aosta, udienza d’Appello. Il pm: “Sohaib rimanga 10 anni fuori dalla Francia”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Fermo, 17 ottobre 2024 – Diciotto mesi di carcere e diecidi divieto di ingresso in. Il pm francese ha chiesto alla Cortedi Grenoble che venga aumentata di sei mesi la pena inflitta in primo grado aTeima, il 21enne fermano di origini egiziane sospettato dell’omicidio della compagna Auriane Laisne, 22enne di Lione, e sotto processo anche per violenza domestica e minacce nei confronti della ragazza. Gli avvocati difensori dell’imputato hanno invece chiesto l’assoluzione e la scarcerazione del giovane fermano. Il presidente della Corte si è riservato la decisione e ha fissato la data della sentenza per il prossimo 13 novembre. Nel corso dell’è stato nuovamente ascoltato l’imputato che ha risposto con molta serenità a tutte le domande dei giudici spiegando ancora una volta di non aver mai fatto del male alla sua ex fidanzata.