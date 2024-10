Eventi per San Lorenzo, il caso non è chiuso: nuovo passaggio in consiglio comunale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il caso Eventi per San Lorenzo non è chiuso. Il presidente della Commissione controllo e garanzia Matteo Giambartolomei ha disposto la trasmissione delle risoluzioni di opposizione e di maggioranza al consiglio comunale di Perugia.L’affidamento diretto degli Eventi di San Lorenzo Perugiatoday.it - Eventi per San Lorenzo, il caso non è chiuso: nuovo passaggio in consiglio comunale Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilper Sannon è. Il presidente della Commissione controllo e garanzia Matteo Giambartolomei ha disposto la trasmissione delle risoluzioni di opposizione e di maggioranza aldi Perugia.L’affidamento diretto deglidi San

Eventi per San Lorenzo - approvata la risoluzione della maggioranza : "Legittimo l'operato dell'amministrazione comunale" - La commissione consiliare di controllo e garanzia del Comune di Perugia ha respinto l'ipotesi del presunto conflitto d’interessi sul caso Metanoia. La commissione ha votato favorevolmente la risoluzione di maggioranza, bocciando quella di minoranza. "Le forze di maggioranza riaffermano... (Perugiatoday.it)

Eventi per San Lorenzo - l'affondo dell'opposizione : "Gestione amministrativa molto poco coerente con i princìpi di trasparenza ed imparzialità" - Caso Spera eed eventi per San Lorenzo, nuovo capitolo con la relazione depositata dall’opposizione in commissione controllo e garanzia. Secondo i consiglieri di minoranza l’assegnazione dei fondi a Metanoia per organizzare due eventi in occasione della ricorrenza di San Lorenzo denota “una... (Perugiatoday.it)

