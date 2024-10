Dopo l’ok del Senato, tutto pronto per il trilaterale sul Gcap al G7 di Napoli (Di giovedì 17 ottobre 2024) Napoli si prepara ad accogliere i responsabili della Difesa dei Paesi del G7, nell’ambito della ministeriale dedicata al comparto organizzata dalla presidenza italiana. Il Gruppo dei sette parlerà, naturalmente, delle principali sfide geopolitiche attuali, dalla guerra in Ucraina alla crisi in Medio Oriente, passando per le sfide dell’Africa e dell’Indo-Pacifico. Tra i principali dossier, però, spicca in particolare il vertice trilaterale che domenica vedrà riunirsi i ministri di Italia, Regno Unito e Giappone. Data la composizione, è facile immaginarsi che il tema in agenda sia il programma per il caccia di sesta generazione Global combat air programme (Gcap). Formiche.net - Dopo l’ok del Senato, tutto pronto per il trilaterale sul Gcap al G7 di Napoli Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di giovedì 17 ottobre 2024)si prepara ad accogliere i responsabili della Difesa dei Paesi del G7, nell’ambito della ministeriale dedicata al comparto organizzata dalla presidenza italiana. Il Gruppo dei sette parlerà, naturalmente, delle principali sfide geopolitiche attuali, dalla guerra in Ucraina alla crisi in Medio Oriente, passando per le sfide dell’Africa e dell’Indo-Pacifico. Tra i principali dossier, però, spicca in particolare il verticeche domenica vedrà riunirsi i ministri di Italia, Regno Unito e Giappone. Data la composizione, è facile immaginarsi che il tema in agenda sia il programma per il caccia di sesta generazione Global combat air programme ().

