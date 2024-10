Don Matteo 14: il cast (attori e personaggi) della serie (Di giovedì 17 ottobre 2024) Don Matteo 14: il cast (attori e personaggi) della serie, novità, Capitano Don Matteo 14 torna dal 17 ottobre 2024 in prima visione su Rai 1. In tutto sono previsti dieci episodi. Ma qual è il cast di Don Matteo 14? Raoul Bova torna a vestire i panni di don Massimo, affiancato dai personaggi storici della fiction, in primis il Maresciallo Cecchini, ovvero Nino Frassica. Nel cast di questa 14esima edizione arrivano tanti nuovi personaggi, a cominciare dal Capitano, e ci saranno uscite di scena importanti. Dopo un lungo tira e molla, la capitana Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e il magistrato Marco Nardi (Maurizio Lastrico) convoleranno finalmente a nozze (per poi uscire di scena). E non saranno gli unici, perché anche il maresciallo Cecchini (Nino Frassica) porterà all’altare la sua amata Elisa (Pamela Villoresi), mamma della capitana Olivieri. Tpi.it - Don Matteo 14: il cast (attori e personaggi) della serie Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Don14: il, novità, Capitano Don14 torna dal 17 ottobre 2024 in prima visione su Rai 1. In tutto sono previsti dieci episodi. Ma qual è ildi Don14? Raoul Bova torna a vestire i panni di don Massimo, affiancato daistoricifiction, in primis il Maresciallo Cecchini, ovvero Nino Frassica. Neldi questa 14esima edizione arrivano tanti nuovi, a cominciare dal Capitano, e ci saranno uscite di scena importanti. Dopo un lungo tira e molla, la capitana Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e il magistrato Marco Nardi (Maurizio Lastrico) convoleranno finalmente a nozze (per poi uscire di scena). E non saranno gli unici, perché anche il maresciallo Cecchini (Nino Frassica) porterà all’altare la sua amata Elisa (Pamela Villoresi), mammacapitana Olivieri.

