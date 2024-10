Di Roma, Elio Germano e tutte le star sul red carpet dell’inaugurazione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Festival del Cinema di Roma inizia con un omaggio a Berlinguer: una celebrazione del cinema e dell’eredità Il 19° Festival del Cinema di Roma si è aperto con un potente omaggio cinematografico, non alla politica, ma all’eredità di Enrico Berlinguer, con la première di Berlinguer – La grande ambizione diretto da Andrea Segre. Il red carpet del festival è stato una celebrazione del cinema e della narrazione, con un riflettore su questo attesissimo film biografico. Elio Germano interpreta il ruolo di Berlinguer: un grande onore Elio Germano, che interpreta Enrico Berlinguer, l’ex segretario del Partito Comunista Italiano (PCI), ha espresso la profonda responsabilità di interpretare una figura così significativa. “È stato un grande onore e un grande peso”, ha condiviso Germano. Leggi tutta la notizia su Pettegolezzicelebrita.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Festival del Cinema diinizia con un omaggio a Berlinguer: una celebrazione del cinema e dell’eredità Il 19° Festival del Cinema disi è aperto con un potente omaggio cinematografico, non alla politica, ma all’eredità di Enrico Berlinguer, con la première di Berlinguer – La grande ambizione diretto da Andrea Segre. Il reddel festival è stato una celebrazione del cinema e della narrazione, con un riflettore su questo attesissimo film biografico.interpreta il ruolo di Berlinguer: un grande onore, che interpreta Enrico Berlinguer, l’ex segretario del Partito Comunista Italiano (PCI), ha espresso la profonda responsabilità di interpretare una figura così significativa. “È stato un grande onore e un grande peso”, ha condiviso

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Laetitia Casta in minigonna - Vittoria Puccini in tailleur : i look alla Festa del Cinema di Roma - Comincia ufficialmente la 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Tra total black e sparkling, ecco i look degli invitati sul red carpet inaugurale.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Festa del Cinema di Roma - Elio Germano è Berlinguer nel film di Segre : “È il nostro atto politico” - E in mezzo le trasformazioni sociali, i tumulti, il terrorismo rosso, i grandi dogmi, il dibattito sul divorzio e il tentativo del ‘compromesso storico’ con la Democrazia Cristiana. Con questo film “vogliamo dire che occuparsi di politica non deve essere un problema, lo è il credere che sia soltanto interesse privato”, sottolinea il regista di ‘Welcome Venice’, che fa notare come oggi sia ... (Dailyshowmagazine.com)

Festa del Cinema di Roma - Elio Germano è Berlinguer nel film di Segre : “È il nostro atto politico” - La grande ambizione’ di Andrea Segre con protagonista Elio Germano. La pellicola sul segretario del Partito Comunista, morto l'11 giugno 1984, arriva nelle sale il 31 ottobre con Lucky Red La 19esima Festa del Cinema di Roma si apre con il pugno chiuso di Enrico Berlinguer con il film ‘Berlinguer. “È il nostro atto politico”, […]. (Sbircialanotizia.it)