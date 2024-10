Dalle culle alle classi, gli stranieri di seconda generazione sono il 21% dei nati lo scorso anno (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nell’ultimo anno i figli di almeno un genitore straniero sono stati 82.216, pari al 20,9% del totale dei nati in Italia. A fotografare la demografia delle seconde generazioni di stranieri nel nostro Paese è il Censis che riporta che negli ultimi vent’anni i nati da coppie formate da almeno un genitore non italiano sono stati Sbircialanotizia.it - Dalle culle alle classi, gli stranieri di seconda generazione sono il 21% dei nati lo scorso anno Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nell’ultimoi figli di almeno un genitore stranierostati 82.216, pari al 20,9% del totale deiin Italia. A fotografare la demografia delle seconde generazioni dinel nostro Paese è il Censis che riporta che negli ultimi vent’anni ida coppie formate da almeno un genitore non italianostati

Schlein : “Nelle scuole non ci sono italiani e stranieri - ma bimbe e bimbi che hanno tutti lo stesso diritto a una scuola di qualità” - Elly Schlein, intervenendo a margine degli Stati generali della montagna e delle aree interne, ha affrontato il tema della scuola, criticando le recenti dichiarazioni del ministro Valditara sulla necessità di ridurre il numero di alunni stranieri nelle classi. L'articolo Schlein: “Nelle scuole non ci sono italiani e stranieri, ma bimbe e bimbi che hanno tutti lo stesso diritto a una scuola di ... (Orizzontescuola.it)

Per Mancini ci sono troppi stranieri in Arabia : «I sauditi non giocano - restano tutti in panchina» - È quindi colpa loro se la nazionale rimane scarsa, nonostante un ct del calibro di Mancini. E non è la prima volta che succede. Anche se, sempre più spesso, i problemi si assomigliano anche a distanza di kilometri. È così anche per Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Arabia Saudita. Ho troppi giocatori che restano in panchina nel loro campionato». (Ilnapolista.it)

Anche per il capo dell’Arma Luzi i figli nati in Italia da stranieri sono italiani : “Serve nuova legge” - I figli nati in Italia da genitori stranieri "sono italiani". La pensa così Teo Luzi, comandante generale dei Carabinieri, che entra così nel dibattito sul tema della riforma della cittadinanza per gli stranieri.Continua a leggere . (Fanpage.it)