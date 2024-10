Lanazione.it - Cortona, al via la raccolta delle olive: caldo e scarse piogge hanno inibito la mosca, ma anche rallentato la crescita

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Arezzo, 17 ottobre 2024 –in questa annata 2024 come è consuetudine da oramai 5 anni, il servizio di monitoraggio delladell'olivo nelle aziende ubicate nel Comune die scelte secondo criteri di rappresentatività territoriale (16 postazioni in 15 aziende) è iniziata la terza settimana di giugno con il montaggiotrappole a feromoni, e si è protratta fino alla terza settimana di ottobre. Come nel passato il servizio, finanziato dal comune die con la collaborazione di Cia, Confagricoltura e Coldiretti, ha previsto il montaggio e il successivo controllo settimanaletrappole a feromoni. Settimanalmente è statopubblicato un bollettino fitopatologico riguardante l'olivo che, oltre alla, si è interessato di rilevarealtri fitofagi e malattie fungine.