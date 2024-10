“Continuate a dire che sono un uomo di me***a? Si difendono persone che fanno peggio di me”: la critica di Lino Giuliano a concorrenti e fan di Temptation Island (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Allora adesso Continuate a dire che Lino è un uomo di me***?“. Inizia così lo sfogo che Lino Giuliano ha pubblicato nelle sue storie Instagram durante la penultima puntata di Temptation Island. L’ex concorrente del reality targato Mediaset si era già lanciato in una critica diretta al conduttore Filippo Bisciglia, lamentando una mancanza di coerenza sul trattamento ricevuto rispetto a quello riservato ad altri concorrenti del programma. Ora Giuliano ha allargato la polemica coinvolgendo, oltre al conduttore, anche alcuni fan che, secondo l’ex volto del programma, non sarebbero stati coerenti nell’esprimere i loro giudizi. “Continuo a ribadire che il problema, fondamentalmente, non era quello che facevo io. Sto continuando a vedere persone che difendono l’indifendibile. Ilfattoquotidiano.it - “Continuate a dire che sono un uomo di me***a? Si difendono persone che fanno peggio di me”: la critica di Lino Giuliano a concorrenti e fan di Temptation Island Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Allora adessocheè undi me***?“. Inizia così lo sfogo cheha pubblicato nelle sue storie Instagram durante la penultima puntata di. L’ex concorrente del reality targato Mediaset si era già lanciato in unatta al conduttore Filippo Bisciglia, lamentando una mancanza di coerenza sul trattamento ricevuto rispetto a quello riservato ad altridel programma. Oraha allargato la polemica coinvolgendo, oltre al conduttore, anche alcuni fan che, secondo l’ex volto del programma, non sarebbero stati coerenti nell’esprimere i loro giudizi. “Continuo a ribache il problema, fondamentalmente, non era quello che facevo io. Sto continuando a vederechel’indifendibile.

