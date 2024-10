Condannato all’ergastolo Giampaolo Amato: “L’ex medico della Virtus Bologna ha ucciso la moglie e la suocera” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Giampaolo Amato, ex medico della Virtus Bologna, professionista molto conosciuto in città, è colpevole di aver ucciso la moglie, Isabella Linsalata, ginecologa di 62 anni, e la suocera, Giulia Tateo, 85 anni. Così ha deciso la Corte d’Assise di Bologna condannando il 65enne all’ergastolo per i due omicidi, al termine di un processo durato sette mesi, con decine e decine di testimoni. “Una storia orribile, di gente perbene”, come l’ha definita la procuratrice aggiunta Morena Plazzi, all’inizio della sua requisitoria. Ilfattoquotidiano.it - Condannato all’ergastolo Giampaolo Amato: “L’ex medico della Virtus Bologna ha ucciso la moglie e la suocera” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), ex, professionista molto conosciuto in città, è colpevole di averla, Isabella Linsalata, ginecologa di 62 anni, e la, Giulia Tateo, 85 anni. Così ha deciso la Corte d’Assise dicondannando il 65enneper i due omicidi, al termine di un processo durato sette mesi, con decine e decine di testimoni. “Una storia orribile, di gente perbene”, come l’ha definita la procuratrice aggiunta Morena Plazzi, all’iniziosua requisitoria.

Ergastolo per Giampaolo Amato - l’ex medico della Virtus condannato per gli omicidi della moglie e della suocera - . Le motivazioni saranno disponibili entro 90 giorni. Secondo l’accusa, l’uomo aveva avvelenato la moglie con un mix di benzodiazepina e un anestetico ospedaliero. Aveva poi cercato di far cremare il corpo della ginecologa. Gli esami avevano fatto emergere lo stesso mix letale di farmaci. È stato poi riconosciuto un risarcimento alla sorella di Isabella Linsalata per un totale di 750mila euro e ... (Open.online)

Ergastolo all'ex medico della Virtus Bologna Giampaolo Amato - condanna per le morti di moglie e suocera - Condannato all'ergastolo Giampaolo Amato, l'ex medico della Virtus Bologna, accusato della morte di suocera e moglie tramite un mix letale di farmaci. (Notizie.virgilio.it)

Ex medico Amato condannato a ergastolo - 30 Ergastolo con isolamento diurno per un anno e sei mesi per Giampaolo Amato, il 65enne oftalmologo, ex medico della Virtus, in carcere dall'8 aprile 2023 con l'accusa di aver ucciso, nell'ottobre 2021, la suocera Giulia Tateo e, 22 giorni dopo,la moglie Isabella Linsalata. Amato è stato invece assolto dall'accusa di peculato. (Televideo.rai.it)