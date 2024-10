Ilrestodelcarlino.it - Con l’aiuto e il sostegno di tutti Si avvicina la realizzazione di un grande progetto

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L'impatto delle patologie neurologiche rappresenta una delle cause principali di disabilità e decesso al mondo. La ricerca e, di conseguenza, ilad essa sono l'unico strumento efficace per progredire nella cura di queste patologie nell’interesse dell’intera comunità. Il bene comune, come obiettivo perseguito dalalla ricerca, necessita sempre più del contributo del settore privato in aggiunta ai fondi pubblici: la collaborazione e generosità delle imprese, degli enti privati e della comunità sono la forza trainante per il progresso e il benessere comune, anche in settori meno popolari come quello della ricerca medica.