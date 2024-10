Panorama.it - Chi era l'ex One Direction Liam Payne, morto a 31 anni

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Non sono ancora chiare le dinamiche della morte dell'ex One, 31, precipitato dal balcone di una stanza d'albergo a Buenos Aires. Pare che la polizia abbia trovato tracce di droga nella suite del cantante e che poco prima del volo fataleavesse dato segni di aggressività . Il quotidiano Clarín racconta della distruzione della stanza in cui alloggiavae del ritrovamento di fogli di alluminio e di una polvere bianca , presumibilmente cocaina.era arrivato in Argentina con la fidanzata Kate Cassidy per il concerto dell'ex OneNiall Horan., nato a Wolverhampton nel 1993 aveva debuttato nel music business con un provino per la versione inglese di X Factor. In quell'occasione aveva interpretato Fly me to the moon di Frank Sinatra. La sua esibizione non convinse i giudici e venne eliminato.