Gaeta.it - Carrefour Italia sostiene l’agricoltura verticale: una giornata di formazione all’Agricola Moderna

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Agricola, un’innovativa vertical farm con sede a Melzo, ha recentemente ospitato una delegazione diper un incontro formativo sulla sostenibilità agraria. Fondato nel 2018 da Pierluigi Giuliani e Benjamin Franchetti, Agricolarappresenta un punto di riferimento nel settore del, scelto come metodo di coltivazione per la produzione di insalate e basilico, già disponibili nei negozi dal 2020. L’evento ha messo in luce il potenziale della vertical farming in un settore sempre più orientato verso la sostenibilità e l’innovazione. Visita allo stabilimento e degustazione Nel cuore delladi, i partecipanti hanno potuto visitare il modernissimo stabilimento di Agricola