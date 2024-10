Calcio a 5, Coppa Campania: il Calvi conquista l’approdo agli ottavi di finale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSerata di festa per il Calvi che, grazie alla doppietta di Aquino e al gol di Inserra, supera 3-1 il Futsal Palazzisi e conquista l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Campania Calcio a 5. Presso l’impianto sportivo di San Nazzaro, gli uomini del presidente Fedele, nonostante diversi infortuni, riescono ad avere la meglio del Palazzisi, grazie a una grande prova di squadra. Per Aquino e compagni ora è tempo di rituffarsi nel campionato, visto che gli ottavi di finale di Coppa Campania sono in programma tra fine dicembre e inizio gennaio, quando i sanniti affronteranno la Casollese (andata il 28/12/2024 e ritorno l’8/1/2025). “Siamo felici per il passaggio del turno di Coppa”, dichiara il presidente Fedele che continua: “I ragazzi hanno dato il massimo e sono stati bravi a sopperire ad alcune assenze causate da infortuni. Anteprima24.it - Calcio a 5, Coppa Campania: il Calvi conquista l’approdo agli ottavi di finale Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSerata di festa per ilche, grazie alla doppietta di Aquino e al gol di Inserra, supera 3-1 il Futsal Palazzisi el’accessodidia 5. Presso l’impianto sportivo di San Nazzaro, gli uomini del presidente Fedele, nonostante diversi infortuni, riescono ad avere la meglio del Palazzisi, grazie a una grande prova di squadra. Per Aquino e compagni ora è tempo di rituffarsi nel campionato, visto che glididisono in programma tra fine dicembre e inizio gennaio, quando i sanniti affronteranno la Casollese (andata il 28/12/2024 e ritorno l’8/1/2025). “Siamo felici per il passaggio del turno di”, dichiara il presidente Fedele che continua: “I ragazzi hanno dato il massimo e sono stati bravi a sopperire ad alcune assenze causate da infortuni.

