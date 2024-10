Ben Ainslie lancia la sfida a New Zealand: “Ogni giorno miglioriamo, dobbiamo continuare a spingere” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ben Ainslie, attraverso il comunicato stampa rilasciato da INEOS Britannia, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la duplice vittoria che ha dimezzato lo svantaggio nei confronti di Emirates Team New Zealand: nella finale dell’America’s Cup 2024 di vela il Defender ora conduce per 4-2. Si gareggia al meglio delle 13 regate, ed i neozelandesi sono a 3 vittorie dalla difesa con successo del trofeo, ma INEOS ha mostrato segnali di ripresa dopo lo 0-4 delle prime giornate, accorciando nei confronti degli avversari in una sfida che ora appare più aperta di quanto accaduto finora. La grinta di Ben Ainslie: “C’è stato uno sforzo notevole da parte del team per ottenere due vittorie in quelle difficili condizioni. C’è stato un grande sforzo di squadra per ottenere alcuni miglioramenti nelle prestazioni, ma c’è ancora molta strada da fare e dobbiamo continuare a spingere“. Oasport.it - Ben Ainslie lancia la sfida a New Zealand: “Ogni giorno miglioriamo, dobbiamo continuare a spingere” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ben, attraverso il comunicato stampa rilasciato da INEOS Britannia, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la duplice vittoria che ha dimezzato lo svantaggio nei confronti di Emirates Team New: nella finale dell’America’s Cup 2024 di vela il Defender ora conduce per 4-2. Si gareggia al meglio delle 13 regate, ed i neozelandesi sono a 3 vittorie dalla difesa con successo del trofeo, ma INEOS ha mostrato segnali di ripresa dopo lo 0-4 delle prime giornate, accorciando nei confronti degli avversari in unache ora appare più aperta di quanto accaduto finora. La grinta di Ben: “C’è stato uno sforzo notevole da parte del team per ottenere due vittorie in quelle difficili condizioni. C’è stato un grande sforzo di squadra per ottenere alcuni miglioramenti nelle prestazioni, ma c’è ancora molta strada da fare e“.

