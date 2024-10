Ben 29mila forlivesi registrati al servizio di telefonate della protezione civile. Le aree sicure? In gran parte in zone allagabili (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sono arrivati a 29mila i forlivesi che sono iscritti al servizio di allerta telefonica di protezione civile, un servizio ormai diffuso e capillare per informare tempestivamente i cittadini in caso di emergenza mediante telefonate con messaggio registrato. Il dato è emerso nella seduta di giovedì Forlitoday.it - Ben 29mila forlivesi registrati al servizio di telefonate della protezione civile. Le aree sicure? In gran parte in zone allagabili Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sono arrivati ache sono iscritti aldi allerta telefonica di, unormai diffuso e capillare per informare tempestivamente i cittadini in caso di emergenza mediantecon messaggio registrato. Il dato è emerso nella seduta di giovedì

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

CEM Ambiente assume: ecco i profili ricercati e come candidarsi alle selezioni - Come candidarsi per entrare a far parte di una graduatoria a cui l'azienda potrà attingere per future assunzioni ... (monza-news.it)

Castello delle Cerimonie, struttura confiscata. Il Comune avvia l’iter per la sua acquisizione - Nel frattempo, i precedenti titolari del bene, attuali occupanti sine titulo, stanno versando regolarmente un canone di circa 29mila euro mensili per l’occupazione, calcolato in base alle tabelle ... (napoli.repubblica.it)

Tempo indeterminato e stipendio fino a 29mila euro lordi all'anno: Cem assume impiegati - CEM Ambiente assume. L'azienda che si occupa del servizio di igiene urbana cerca sette profili da inserire nel proprio organico: si tratta di due impiegati e cinque operatori ecologici. L'utility di ... (monzatoday.it)