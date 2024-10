Azimut nuovo sponsor della Juventus, titolo a +2% in Borsa (Di giovedì 17 ottobre 2024) Novità in casa Juventus e Azimut, col gruppo indipendente e globale che da giovedì 17 ottobre diventa nuovo sponsor di maglia dei bianconeri. L’annuncio, congiunto, ha portato già i suoi frutti con l’azienda attiva nell’asset management e nel wealth management al servizio di privati e imprese che ha già raccolto i primi pareri favorevoli con un balzo interessante in Borsa. Juventus e Azimut insieme Azimut diventa ufficialmente principal partner della Juventus. Condividendo con la società bianconera valori e attenzione verso l’innovazione, il gruppo diventa partner della Vecchia Signora e sfrutterà l’opportunità per cercare di coinvolgere sempre più persone e in particolare le nuove generazioni. Quifinanza.it - Azimut nuovo sponsor della Juventus, titolo a +2% in Borsa Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Novità in casa, col gruppo indipendente e globale che da giovedì 17 ottobre diventadi maglia dei bianconeri. L’annuncio, congiunto, ha portato già i suoi frutti con l’azienda attiva nell’asset management e nel wealth management al servizio di privati e imprese che ha già raccolto i primi pareri favorevoli con un balzo interessante ininsiemediventa ufficialmente principal partner. Condividendo con la società bianconera valori e attenzione verso l’innovazione, il gruppo diventa partnerVecchia Signora e sfrutterà l’opportunità per cercare di coinvolgere sempre più persone e in particolare le nuove generazioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus - Azimut nuovo sponsor ufficiale dei bianconeri - Matteo D’Ettorre, Strategic Director di Azimut Capital Management e Amministratore Delegato di Azimut Financial Insurance, ha commentato: “Siamo entusiasti di iniziare questa collaborazione con Juventus, uno dei club più prestigiosi e vincenti del calcio, non solo in Italia, ma anche a livello internazionale. (Lapresse.it)

È ufficiale - Azimut è il nuovo sponsor della Juve - . Juve-Azimut, ufficiale il nuovo sponsor Il club bianconero ha annunciato l’accordo di sponsorizzazione tramite un comunicato sul proprio sito: “E’ ufficiale una nuova partnership che lega la Juventus ad Azimut, gruppo indipendente e globale attivo nell’asset management e nel wealth management al servizio di privati e imprese presente in 18 Paesi nel mondo. (Metropolitanmagazine.it)

Azimut nuovo sponsor ufficiale della Juventus : il debutto in Serie A - Azimut nuovo sponsor di manica della Juventus @beewise — JuventusFC (@juventusfc) October 17, 2024 Azimut e Juventus, Francesco Calvo: «Concreto passo in avanti» «Siamo orgogliosi di annunciare questa partnership con un’azienda leader in Italia e che, come la Juventus ha una forte presenza internazionale», ha dichiarato nel comunicato Francesco Calvo, il Managing director Revenue & ... (Lettera43.it)