Tvpertutti.it - Anticipazioni Un posto al sole: Guido delude Michele

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L'amicizia traSaviani eDel Bue potrebbe essere messa in discussione dal comportamento de vigile, come si evince daglidi Unalrelativi ai prossimi episodi della soap opera partenopea. Il giornalista, infatti, non condividerà le scelte di Del Bue, il quale, dopo la separazione dalla moglie Mariella, dimostrerà di essere cambiato e compirà delle azioni del tutto inaspettate. Ricordiamo che, mesi fa, si è invaghito di Claudia Costa, una sua vecchia amica giunta a Napoli per provare a rilanciare la sua carriera di attrice un po' in crisi. I due hanno ripreso a frequentarsi e Del Bue, giorno dopo giorno, ha capito di provare dei forti sentimenti per la Costa. Poco dopo, Mariella ha scoperto che il marito ha perso la testa per Claudia e ha provato a riconquistarlo, ma i suoi tentativi non sono andati a buon fine.