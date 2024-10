Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 17 ottobre (Di giovedì 17 ottobre 2024) Anticipazioni Tempesta d’Amore: una nuova e sorprendente puntata di Tempesta d’Amore sta per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre Anticipazioni su Zon.it. Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 17 ottobre Leander, riflettendo durante una battuta di pesca con Alfons, si rende conto di quanto sia forte il suo legame con Eleni e decide di chiederle una seconda possibilità. Intanto, Alexandra è devastata dalla rottura con Christoph e, per dimostrare il suo amore, decide di chiedere il divorzio da Markus. Erik, invece, cerca di convincere Florian ad appoggiare il progetto di costruzione della conduttura per l’acqua curativa, ma i problemi di salute di Florian complicano la situazione. Zon.it - Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 17 ottobre Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di giovedì 17 ottobre 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 17Leander, riflettendo durante una battuta di pesca con Alfons, si rende conto di quanto sia forte il suo legame con Eleni e decide di chiederle una seconda possibilità. Intanto, Alexandra è devastata dalla rottura con Christoph e, per dimostrare il suo amore, decide di chiedere il divorzio da Markus. Erik, invece, cerca di convincere Florian ad appoggiare il progetto di costruzione della conduttura per l’acqua curativa, ma i problemi di salute di Florian complicano la situazione.

Tempesta d’Amore Anticipazioni Trama Puntate 21-25 Ottobre 2024 : Markus Scopre di Non Essere il Padre di Eleni! - Giovedì 24 Ottobre 2024: Eleni dubita che sia stato giusto dire a Markus la verità. Tuttavia, quando lei soccombe di nuovo davanti al suo fascino, i due vengono subito smascherati! Alfons e Hildegard fanno fatica a credere che Günther sia cambiato. Eleni, entusiasta di questa idea, gli offrirà tutto il suo sostegno. (Uominiedonnenews.it)