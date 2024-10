“Amadeus non ha fatto bene ad andare al Nove, De Martino dimostri di essere un portento. Celentano mi ha chiamato con un monologo di 15 minuti”: Piero Chiambretti scatenato (Di giovedì 17 ottobre 2024) Piero Chiambretti ospite scatenato a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora. “Se Amadeus ha fatto bene ad andare a Nove? “Non credo proprio abbia fatto bene, penso sarebbe stato meglio che fosse rimasto nella pancia della Rai dove aveva garantiti gli ascolti e tutto quello che si può sperare facendo quella professione”, ha dichiarato. E su Stefano De Martino conduttore di “Affari Tuoi”: “Non lo vedo perché guardo poco i quiz. Mi dicono sia un portento, quindi se lo è lo dimostri”. Sul tema dell’amicizia Teo Teocoli e Adriano Celentano, il conduttore ha ammesso: “Adriano mi ha chiamato dopo la prima puntata di ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi’ a parlato di filato per quindici minuti tanto che pensavo fosse un imitatore. Invece poi ho visto il suo numero ed era quello corretto”. Ilfattoquotidiano.it - “Amadeus non ha fatto bene ad andare al Nove, De Martino dimostri di essere un portento. Celentano mi ha chiamato con un monologo di 15 minuti”: Piero Chiambretti scatenato Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)ospitea Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora. “Sehaad? “Non credo proprio abbia, penso sarebbe stato meglio che fosse rimasto nella pancia della Rai dove aveva garantiti gli ascolti e tutto quello che si può sperare facendo quella professione”, ha dichiarato. E su Stefano Deconduttore di “Affari Tuoi”: “Non lo vedo perché guardo poco i quiz. Mi dicono sia un, quindi se lo è lo”. Sul tema dell’amicizia Teo Teocoli e Adriano, il conduttore ha ammesso: “Adriano mi hadopo la prima puntata di ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi’ a parlato di filato per quindicitanto che pensavo fosse un imitatore. Invece poi ho visto il suo numero ed era quello corretto”.

