All Of Her | Bryce Dallas Howard esordisce alla regia nei cinema con un film prodotto da Lionsgate

Lionsgate ha dato il via libera all'esordio cinematografico di Bryce Dallas Howard, attrice nota per i suoi ruoli in Jurassic World e Argylle – La super spia. Il film, di cui non si conoscono molti dettagli, si chiamerà All Of Her, e sarà scritto da Sarah Streicher (Red). All Of Her sarà prodotto da Lionsgate, Metronome film Co. e Nine Muses Entertainment e si baserà su una storia originale scritta da Streicher e Colin Trevorrov, regista di Jurassic World – Il dominio (di cui potete leggere la nostra recensione). Lo studio sta attualmente cercando un'attrice che, oltre ad interpretare il personaggio principale, avrà più ruoli.

Bryce Dallas Howard dirigerà All Of Her - cerca una protagonista per un ruolo multiplo - Howard produrrà anche con la sua Nine Muses Entertainment. Nathan Kahane, presidente della Lionsgate Motion Picture Group, ha affermato: “Questo film ha tutto: un’idea estremamente divertente, una parte incredibile per un’attrice protagonista e un talento incredibile dietro tutto questo, con Bryce che guida la strada come regista. (Cinefilos.it)

Bryce Dallas Howard torna alla regia con All of Her - film prodotto da Lionsgate - Il progetto, di cui sarà anche una delle produttrici, permetterà alla star di collaborare nuovamente con il team che ha realizzato Jurassic World. Bryce Dallas Howard sarà la regista di All of Her, un nuovo film prodotto da Lionsgate. Lo studio sta ora cercando l'attrice …. Il nuovo film diretto da Bryce Dallas Howard Per ora non sono stati svelati i dettagli della trama di All Of Her e si sa ... (Movieplayer.it)

Bryce Dallas Howard fornisce un aggiornamento fuori dal mondo su Star Wars : Skeleton Crew - La Howard ha anche espresso la sua eccitazione per la partecipazione alla serie, elogiando il cast e la troupe di Skeleton Crew. Jon Watts e Christopher Ford, che sono i nostri showrunner, hanno frequentato la NYU con mio marito. Come si vede nel trailer che ha debuttato al D23 Expo 2024, i giovani personaggi di Skeleton Crew, ispirati ai Goonies, sono cresciuti in un tranquillo e pacifico ... (Cinefilos.it)