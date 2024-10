Napolipiu.com - A Castel Volturno rientrati cinque azzurri dagli impegni con le Nazionali. Le ultime su Olivera

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Napoli si prepara per la sfida contro l’Empoli, mentre il difensoreattende gli esami in seguito all’infortunio rimediato., 17 ottobre 2023 – Oggi, il Napoli ha accolto il rientro dicalciatori impegnati con le rispettive, in vista della prossima sfida di campionato contro l’Empoli, prevista per domenica alle 12:30. I giocatori che sono tornati ‘arruolabili’ alla squadra sono Anguissa, Gilmour, McTominay, Rafa Marin e Rrahmani, come annunciato dal club partenopeo attraverso il proprio sito ufficiale. Ecco il report: “Glicontinuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato contro l’Empoli, domenica alle 12.30 allo stadio Carlolani – Computer Gross Arena. Anguissa, Gilmour, McTominay, Rafa Marin e Rrahmani sonocon le”.