Washington denuncia le interferenze russe in vista del voto in Moldova

Gli Stati Uniti sono determinati a contrastare le interferenze russe in vista delle elezioni presidenziali e del referendum costituzionale del 20 ottobre in Moldova, ha affermato John Kirby, portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale.

