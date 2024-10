Verso Milan-Napoli, Antonio Conte perde un titolare? Ecco chi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Antonio Conte non avrà a disposizione un suo titolarissimo nella sfida di campionato tra Milan e Napoli in programma martedì 29 ottobre? Ecco chi Stanislav Lobotka salterà la sfida di campionato in trasferta contro il Milan? Il Napoli, molto probabilmente, non potrà contare sul perno principale del suo centrocampista in occasione dell’incontro di Serie A contro i rossoneri. Il calciatore slovacco ha subito un infortunio muscolare con la propria nazionale. Motivo per cui, quasi sicuramente, Antonio Conte non lo avrà a disposizione per la partita in programma martedì 29 ottobre a San Siro. Dailymilan.it - Verso Milan-Napoli, Antonio Conte perde un titolare? Ecco chi Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)non avrà a disposizione un suo titolarissimo nella sfida di campionato train programma martedì 29 ottobre?chi Stanislav Lobotka salterà la sfida di campionato in trasferta contro il? Il, molto probabilmente, non potrà contare sul perno principale del suo centrocampista in occasione dell’incontro di Serie A contro i rossoneri. Il calciatore slovacco ha subito un infortunio muscolare con la propria nazionale. Motivo per cui, quasi sicuramente,non lo avrà a disposizione per la partita in programma martedì 29 ottobre a San Siro.

