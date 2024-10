Urgente tavolo tecnico per risolvere le problematiche del terminal container a Genova (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente sentenza del Consiglio di Stato ha sollevato un’ondata di preoccupazione sul futuro del terminal Genoa Port terminal, gestito dal Gruppo Spinelli e Hapag Lloyd. Questo sviluppo, che ha visto l’annullamento della concessione per il traffico container, ha spinto il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi a richiedere immediatamente l’attivazione di un tavolo tecnico. Tale incontro è volto a garantire sia la continuità dei traffici commerciali che la salvaguardia dei posti di lavoro portuali. La riunione, avvenuta presso la prefettura di Genova, ha coinvolto i vertici dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e il presidente del Gruppo Spinelli, Mario Sommariva. Gaeta.it - Urgente tavolo tecnico per risolvere le problematiche del terminal container a Genova Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente sentenza del Consiglio di Stato ha sollevato un’ondata di preoccupazione sul futuro delGenoa Port, gestito dal Gruppo Spinelli e Hapag Lloyd. Questo sviluppo, che ha visto l’annullamento della concessione per il traffico, ha spinto il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi a richiedere immediatamente l’attivazione di un. Tale incontro è volto a garantire sia la continuità dei traffici commerciali che la salvaguardia dei posti di lavoro portuali. La riunione, avvenuta presso la prefettura di, ha coinvolto i vertici dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e il presidente del Gruppo Spinelli, Mario Sommariva.

