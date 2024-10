Unifil, l’Italia chiama a raccolta i partner europei per concordare una linea d’azione comune (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Incontro ai vertici per definire le prossime mosse diplomatiche dei Paesi che partecipano all’iniziativa di peacekeeping nella regione, dopo che ulteriori incidenti hanno sollevato timori per la sicurezza dei militari impegnati nel Sud del Libano. L’incontro, promosso dal ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, e dal suo omologo francese, Sébastien Lecornu, si è svolto nella mattinata del 16 ottobre e aveva l’obiettivo di definire un’azione unitaria per il contributo europeo alla missione Unifil. La riunione ha visto la partecipazione di Francia, Italia, Spagna, Austria, Croazia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Germania, Estonia, Ungheria, Malta e Cipro. Formiche.net - Unifil, l’Italia chiama a raccolta i partner europei per concordare una linea d’azione comune Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Incontro ai vertici per definire le prossime mosse diplomatiche dei Paesi che partecipano all’iniziativa di peacekeeping nella regione, dopo che ulteriori incidenti hanno sollevato timori per la sicurezza dei militari impegnati nel Sud del Libano. L’incontro, promosso dal ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, e dal suo omologo francese, Sébastien Lecornu, si è svolto nella mattinata del 16 ottobre e aveva l’obiettivo di definire un’azione unitaria per il contributo europeo alla missione. La riunione ha visto la partecipazione di Francia, Italia, Spagna, Austria, Croazia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Germania, Estonia, Ungheria, Malta e Cipro.

