Ilfattoquotidiano.it - “Tu si ‘na cosa grande”, l’opera di Gaetano Pesce ora è anche un gelato: l’omaggio di una gelateria all’installazione dedicata a Pulcinella

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Da Napoli all’Italia intera. Sì, perché “Tu si ‘na”,di, ha fatto il giro di tutto lo Stivale (sui social) per la sua forma fallica che ha scatenato sorrisi, risate e battute divertenti. Ma non solo, perché oltre a generare un’ondata di allusioni sconce,haispirato numerose creazioni artistiche. La statuetta del celebre presepe di San Gregorio Armeno, creata dall’artigiano Marco Ferrigno, è uno dei diversi esempi apparsi nel capoluogo campano. Ora, però,didiventata un. Autore della replica è Antonio Cafiero, mastro gelataio dellaPrimavera a Sorrento, in provincia di Napoli. Per riprodurla, il noto gelataio, molto attivo sui social, ha scelto nutella e vaniglia, ma gli altri gusti che simboleggiano i molteplici colori della versione originale non sono stati ancora resi noti.