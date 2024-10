Dailyshowmagazine.com - Tommaso Cesana: un talento in ascesa tra musica e autorialità

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), giovane cantante e autore emergente, ha recentemente rilasciato il suo singolo Nero, disponibile sulle piattaforme di streaming dal 31 agosto e in rotazione radiofonica dal 6 settembre. In un’intervista con Sofia Riccaboni, ha raccontato il percorso che lo ha portato a questa canzone e il significato profondo che essa racchiude.ha scritto Nero più di un anno fa, ispirato dai paesaggi suggestivi dell’Irlanda, luogo in cui si trovava al momento della sua creazione. Come sottolinea l’artista, il brano è “discretamente autobiografico” e riflette un periodo della sua vita che preferisce raccontare attraverso lapiuttosto che tramite interviste o social media.