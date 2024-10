The Legend of Ochi: trailer del nuovo fantasy di A24 Films (Di mercoledì 16 ottobre 2024) The Legend of Ochi: trailer del nuovo fantasy di A24 Films Dopo essere stato annunciato tre anni fa, The Legend of Ochi sta finalmente per arrivare nelle sale. Ieri A24 ha rivelato l’arrivo di un trailer e lo ha anticipato con un poster che sottolineava gli elementi fantasy del film. Oggi è stato pubblicato il trailer e possiamo dire che la casa di produzione preferita dai fan si sta preparando a realizzare uno dei suoi titoli più diversi. La storia è ambientata in un mondo fantastico abitato da creature pelose conosciute come Ochi, e sarà nelle sale il 28 febbraio 2025. The Legend of Ochi è incentrato su una giovane ragazza che scappa dalla sua casa su un’isola dall’aspetto splendido e che poi incontra e impara a comunicare con uno degli esseri del titolo. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Theofdeldi A24Dopo essere stato annunciato tre anni fa, Theofsta finalmente per arrivare nelle sale. Ieri A24 ha rivelato l’arrivo di une lo ha anticipato con un poster che sottolineava gli elementidel film. Oggi è stato pubblicato ile possiamo dire che la casa di produzione preferita dai fan si sta preparando a realizzare uno dei suoi titoli più diversi. La storia è ambientata in un mondo fantastico abitato da creature pelose conosciute come, e sarà nelle sale il 28 febbraio 2025. Theofè incentrato su una giovane ragazza che scappa dalla sua casa su un’isola dall’aspetto splendido e che poi incontra e impara a comunicare con uno degli esseri del titolo.

