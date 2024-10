Superguidatv.it - Temptation Island 2024, il falò di confronto tra Titty e Antonio: sono usciti insieme o separati? | Video Witty Tv

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nella sesta puntata diabbiamo visto ilditra. A richiederlo, per la seconda volta, è statadopo aver visto il suo fidanzato sempre più vicino alla single Saretta. La tentatrice però ha rifiutato di trascorrere del tempo con lui e ha abbandonato il programma proprio per non illuderlo. Ciò ha spintoa chiedere une ha appena ha visto il suo fidanzato ha detto: “Mi fai schifo. Ti darei uno schiaffo“. Lui ha raccontato che si sarebbe sposato solo per renderla felice: “Preferivo renderla contenta e non pensare a me“. Poi ha ammesso che non le è mancata e che ha provato forti sentimenti verso Saretta. Filippo Bisceglia ha detto ache aveva recuperato il suo anello dalma lei lo ha rigettato nel fuoco con una nuova fiammata verde spiegando di voler uscire dal programma da sola.